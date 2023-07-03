Хто такі черкеси і до чого тут Пушкін?

В пушкінській казці про мертву царівну та сім «богатирів» є такі слова:

Перед утренней зарею

Братья дружною толпою

Выезжают погулять,

Серых уток пострелять,

Руку правую потешить,

Сорочина в поле спешить,

Иль башку с широких плеч

У татарина отсечь,

Или вытравить из леса

Пятигорского черкеса.

Особливу увагу привертають слова про татаріна та черкеса. Тобто, звичайними «справами» цих сьоми чоловіків було: відрізати голову татаріну або «витравити» з лісу черкесів.

Тож, в казці, просто до слова, описана звичайна реальність того часу. Жахлива звичайна реальність: мова йде про геноцид черкеського народу.

Виявилося, що впродовж майже 100 років політика росії була спрямована на ЗНИЩЕННЯ черкесів.

От що пище wiki:

Геноци́д черке́сів — винищення черкесів Російською імперією на Кавказі у ході Великої Кавказької війни 1763—1864 років, шляхом витіснення цього народу з Черкесії. Близько 90 % черкеського населення було вичищено з їхньої історичної батьківщини внаслідок бойових дій і переселень. Черкеські землі заселили лояльними до імперії колоністами: москвинами, греками, вірменами.

Так от, до чого тут Пушкін? Пушкін як імперський поет транслює імперські цінності. І тому читати його небезпечно. Бо цінності «засвоюються» легко, поміж строк. Я в дитинстві навіть не помітила цю фразу, сприйняла це як рутинні заняття «богатирів». Думаю, що цінності так і закладаються - по-між рядків. (До речі, роки життя Пушкіна - 1799-1837, тож вся кампанія по знищенню цілого народу в той час просто «тривала»).

За сучасними даними, декілька кавказьких народів було винищено повністю - подивіться цифри. Мене шокує цифра 0 біля двох народностей. Тобто, повністю знищено цілі народи! (росія і досі не визнала факт геноциду, ще досі приховує та знищує дані).

21 травня черкеси всього світу відзначають День пам‘яті жертв геноциду черкеського народу.

Співчуваю та поділяю горе черкеського народу.

Джерело: https://www.facebook.com/alinadud

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