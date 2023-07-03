"И тут приехал Бернс"

История с приехавшим Бернсом вызвала в некоторой среде "российских спикеров" нездоровую эпопею с признаками преждевременного семяизвержения под крики "украинцев слили".

С шашкой выскочил и "левый маразматик и алкоголик", который в начале войны активно пиарил уже "публично казнённого" Саенко - и вся эта шушера, прямо или косвенно связанная с Кремлём, сообщила о том, что Бернс проинспектировал Киев и отправился сливать Украину во время саммита НАТО.

То, что произошло на самом деле, пока должно оставаться в тени, однако кое-какие подробности можно вскрыть: Бернс приезжал перед стратегическими событиями на фронте.

Сейчас Бернс прилетел аж 3 миссиями:

1. Украинское контрнаступление

2. Угроза ЗАЭС.

3. Саммит НАТО, вступление Украины в альянс, гарантии безопасности и переговорный процесс.

Интерпретировать можете по-разному, но Бернс уезжал удовлетворённым ситуацией в Украине, а также положением сил на фронте.

К тому же Бернс имеет достаточно четкие цифры потерь с российской стороны, которые превышают "нормальные показатели" в 6 раз. Аномальные показатели российских потерь в принципе делают наступление ВСУ тем самым "дистанционным ударом из подвешенного ружья": наступление осуществится чуть позже, чем планировалось, но эффект его будет сильно быстрее расширяться, чем предполагалось.

Вот, что имеем ввиду: "наступать" ВСУ не должны, пока не прочистят мясные рвы и не заполнят "вырытые окопы" обломками российской техники и телами российских фашистов.

В июне армия РФ потеряла около 20 000 солдат убитыми.

Фактически, продолжение "дистанционных" ударов, комбинирующихся со штурмами локального характера, приведет к тому, что российские линии обороны окажутся обескровленными.

Залужный совершенно верно расставляет акцент относительно того, что некоторые хотят "шоу и попкорна", но такие зрелища стоят слишком дорого, поэтому "шоу" ВСУ даст в тот момент, когда выступление будет полностью проработанным.

WSJ сливает информацию о замедлении ВСУ, ссылаясь на "три линии обороны". Тут возникает вопрос относительно количества линий обороны. Дело в том, что ВС РФ строили 5 линий обороны. То ли 2 пропали, то ли 2 уже уничтожены, то ли 2 не функционируют.

Правильный ответ - последний.

И причину этого мы также описывали: россияне перебрасывают последние линии на передние участки фронта, в результате чего можно считать, что 2/5 линий обороны (в эквиваленте живой силы) стёрты ВСУ за пару недель.

Значит ли это, что нужно стирать ещё 3 линии? Нет, не значит: достаточно ликвидировать ещё хотя бы 2 линии обороны в эквиваленте личного состава ВС РФ, чтобы войска Кремля оказались относительно беззащитны против наступления.

Параллельно с этим с фронта выведены "вагнеровцы": не все, конечно, и часть вернётся под руководством МО, но безвозвратные потери составляют минимум 10 000 наемников: они в Украину не вернутся во время этого контрнаступления.

Бернс получил информацию о том, что ВСУ к осени выйдут на крымскую границу (полагаю, что не "к осени", а несколько позже).

И Бернс действительно обсуждал переговоры с Москвой. Только тут нюанс - Бернс обсуждал не совсем переговоры, а форму капитуляции Кремля в точке угрозы потери Крыма.

Как-то не похоже на "заморозку", не правда ли?

Затем Бернс сообщил о том, что нынешняя обстановка в России - это ситуация, которая выпадает раз в поколение, и ЦРУ не упустит возможность разорвать сумасшедшего медведя на куски.

Бернс, как обычно, говорит чуть позже, чем всё уже сделал (или почти сделал). Бернс говорит о вербовке лиц из высшего руководства РФ, которых можно использовать для достижения стратегических целей западных держав.

Поскольку Бернс это озвучил, хоть и в полуоткрытом формате, эти люди не просто "есть", эти люди уже работают с разведкой США...

Единственное, что остаётся "коллективной рекомендацией США", - это окончание войны до выборов в США, чтобы не создавать поствыборную паузу.

Ну и Киев слили. Киеву слили Крым. Легко и непринужденно.

Москва даже отреагировать не успела. Растеклась в экстазе. И брызжет слюнями. Скоро придется заставить Москву поперхнуться

Джерело: https://t.me/cynic2020/7956

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