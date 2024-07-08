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«Ядерні» погрози мінська в бік України – це шантаж і провокація

«Ядерні» погрози мінська в бік України – це шантаж і провокація

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Посадовці режиму лукашенка звинувачують Україну в концентрації військ на кордоні з білоруссю та погрожують застосувати ядерну зброю у разі загрози незалежності.

▶️ білоруські посадовці пізно згадали про «загрози незалежності». Про це слід було думати перед тим, як вони віддали свою країну в розпорядження путінському режиму.

▶️ Україна не планувала агресії проти білорусі та не створювала загроз її незалежності. Навпаки, справжня незалежність білорусі – це стратегічний інтерес України.

▶️ білорусі слід визначитися, чи вона є досі без’ядерною державою і продовжує виконувати взяті на себе зобов’язання у рамках Договору про нерозповсюдження і Будапештського меморандуму.

▶️ Участь у путінських «ядерних іграх» може дорого коштувати народу білорусі, адже кремль не дбає про власний народ, і тим паче не дбатиме про безпеку і перспективи білорусів.

▶️ Сили оборони України готові до відсічі провокацій на білоруському кордоні, так само як і на кордоні з рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/39789

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