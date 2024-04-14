Ядерний тероризм росії треба зупинити

Центр стратегічних комунікацій пояснює

15 квітня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі доповідатиме на засіданні Ради Безпеки ООН про атаки FPV-дронів на об’єкти ЗАЕС.

● Україна продовжує неухильно дотримуватись положень Додаткового протоколу Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року та непричетна до будь-яких збройних провокацій на Запорізькій АЕС.

● Генеральний директор МАГАТЕ наполягає на неухильному дотриманні 5 принципів забезпечення безпеки ЗАЕС, оприлюднених на засіданні РБ ООН 30 травня 2023 року та закликає рф вивести свої війська з території станції заради уникнення провокацій ядерного інциденту.

● Україна покладає сподівання на моніторингову місію МАГАТЕ як на єдиного міжнародного спостерігача і джерело об’єктивної інформації на тимчасово окупованій ЗАЕС. Тільки МАГАТЕ може завадити свавіллю окупантів на станції.

● Використовуючи атаку на ЗАЕС «під чужим прапором» російська машина пропаганди намагається зняти з себе відповідальність за ймовірну ядерну катастрофу і повісити на Україну ярлик «ядерного терориста».

● Керівництво МАГАТЕ зазнає потужного тиску в інформаційному полі з боку російської пропаганди, але відмовляється підігравати рф у наклепах на Україну.

● Викликає стурбованість, що в секретаріаті МАГАТЕ у Відні досі працює близько 100 громадян держави-агресора. Також заступником генерального директора Агентства Рафаеля Гроссі й керівник департаменту ядерної енергії МАГАТЕ є громадянин рф михайло чудаков.

● У 2022 році СЕО GreenPeace International закликав Гроссі усунути Чудакова – у зв'язку з його неоднозначною позицією щодо окупації ядерних об'єктів на території України та його довгим послужним списком у росатомі. Однак звернення залишилося без відповіді.

● Україна продовжує неухильно відстоювати реалізацію Формули миру Президента Зеленського щодо негайної деокупації ЗАЕС та відновлення контролю над нею єдиним легітимним оператором – «Енергоатомом».

● Окупація Запорізької АЕС російськими військами у 2022 році є актом міжнародного ядерного тероризму, порушенням основ ядерної безпеки. За ядерний тероризм і шантаж росії не місце в ООН.

● На сьогодні близько 400 тисяч осіб підтримали петицію про виключення рф з ООН на Міжнародній платформі Change.org

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Останній — шостий — реактор Запорізької АЕС перевели в стан "холодного зупину". путін заявив очільнику МАГАТЕ, що збирається "перезапустити" станцію.

За інформацією Wall Street Journal, коли Рафаель Гроссі зустрічався з путіним минулого місяця в Сочі, він запитав президента рф, чи буде перезапущено станцію. путін сказав, що "обов'язково буде", але без уточнення термінів, коли це станеться — до чи після закінчення бойових дій.

Водночас, в "Росатомі" повідомили, що сьогодні вранці реакторну установку енергоблока № 4 ЗАЕС було переведено в стан "холодного зупину". Це безпечний стан реактора, коли блоки знижують до низького тиску і охолоджують холодною водою.

Україна наполягала на тому, щоб росія зупинила останній реактор ЗАЕС ще влітку 2023 року, однак тоді цього не було зроблено. У режимі холодної зупинки реактори не такі небезпечні, оскільки частина короткоживучих радіонуклідів у них уже розпалася. У разі аварії або викиду, як зазначають фахівці, в атмосферу потрапить значно менше радіоактивних елементів.

** Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко вкотре застеріг міжнародну спільноту, що через неналежну експлуатацію ЗАЕС окупантами наслідки ймовірної аварії можуть зачепити не лише Україну, а й інші країни, які знаходяться далеко від неї.

Джерело: https://t.me/spravdi/37924, https://t.me/znua_live/143369

Новости портала «Весь Харьков»