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ЯДЕРНЫЙ ШАНТАЖ. Российские бомбардировщики имитировали ядерный удар по Японии

ЯДЕРНЫЙ ШАНТАЖ. Российские бомбардировщики имитировали ядерный удар по Японии

Российские стратегические бомбардировщики в течение 9 часов летали рядом с японскими границами. Москва «дала утечку», что в ходе полетов отрабатывались стратегические ядерные удары по Японии.

При этом русская пропаганда объяснила провокацию Москвы с ядерным шантажом тем, что якобы в Японии «в последнее время делает призывы к вооружённому конфликту с Россией». Кто делает? Где делает? Ответов на эти вопросы нет, т.к. это полная лжи выдумка Кремля.

А согласно официальным сообщения путинского режима «полёт был плановым», и «каких-либо серьёзных инцидентов удалось избежать».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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