Як псевдореферендуми 10 років тому змінили життя мешканців Донецької та Луганської областей

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

11 травня виповнюється 10 років від проведення псевдореферендуму про відокремлення так званих «днр» і «лнр».

▶️ Подія 11 травня 2014 року не мала нічого спільного з волевиявленням, так само як і фейкореферендум у Криму, що відбувся напередодні, як і аналогічні події 2022 року на ТОТ України.

▶️ У контексті подій 2014 року епітет «народний», який росія вживала щодо самопроголошених «республік», «мерів» та «губернаторів», став синонімом поняття несправжній та нелегітимний.

▶️ росія назвала окуповані нею українські області «республіками», однак насправді перетворила їх на резервації, населені мешканцями, позбавленими громадянських прав.

▶️ Так звана «незалежність» – фарс, адже утворення «днр» і «лнр» весь час були і залишаються повністю підконтрольними москві. Вони легко відмовилися від своєї «незалежності» у 2022 році.

▶️ Сили оборони України обов’язково визволять усі території Донецької та Луганської областей з-під російського гніту, відновлять конституційний лад, повернуть на український Донбас мир, безпеку і процвітання.

Джерело: https://t.me/spravdi/38523

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