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Як псевдореферендуми 10 років тому змінили життя мешканців Донецької та Луганської областей

Як псевдореферендуми 10 років тому змінили життя мешканців Донецької та Луганської областей

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

11 травня виповнюється 10 років від проведення псевдореферендуму про відокремлення так званих «днр» і «лнр».

▶️ Подія 11 травня 2014 року не мала нічого спільного з волевиявленням, так само як і фейкореферендум у Криму, що відбувся напередодні, як і аналогічні події 2022 року на ТОТ України.

▶️ У контексті подій 2014 року епітет «народний», який росія вживала щодо самопроголошених «республік», «мерів» та «губернаторів», став синонімом поняття несправжній та нелегітимний.

▶️ росія назвала окуповані нею українські області «республіками», однак насправді перетворила їх на резервації, населені мешканцями, позбавленими громадянських прав.

▶️ Так звана «незалежність» – фарс, адже утворення «днр» і «лнр» весь час були і залишаються повністю підконтрольними москві. Вони легко відмовилися від своєї «незалежності» у 2022 році.

▶️ Сили оборони України обов’язково визволять усі території Донецької та Луганської областей з-під російського гніту, відновлять конституційний лад, повернуть на український Донбас мир, безпеку і процвітання.

Джерело: https://t.me/spravdi/38523

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