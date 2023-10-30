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«Як ви виправдовуєте вбивство мирних людей, поки вони сплять?»

«Як ви виправдовуєте вбивство мирних людей, поки вони сплять?»

Газі Хамад, один з політичних лідерів ХАМАС вішав лапшу на вуха кореспондентові BBC, що, мовляв, напад на Ізраїль був виключно військовою операцією, не спрямованою проти цивільних.

Але коли якісний журналіст поставив йому пряме запитання, Хамад перервав інтервʼю і відмовився його продовжувати.

І, тим не менше, самим фактом цього інтерв’ю BBC порушує власні стандарти.

Тому що терористам не можна надавати інформаційні майданчики.

Принаймні, ті, які вважаються еталонами журналістики.

Якби керівництво BBC було принциповим, то й російські упирі залишились би без можливості висловлювати свої людожерські ідеї стосовно українців.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/41924

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