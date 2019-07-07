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Якутский шаман пешком идёт в Москву, чтобы «изгнать» Путина

Якутский шаман пешком идёт в Москву, чтобы «изгнать» Путина

Шаман из Якутии Александр Габышев отправился пешком в Москву, чтобы «изгнать» президента РФ Владимира Путина.

В свой поход Габышев отправился в марте и уже преодолел 2 тысячи километров, в пятницу он находился на территории Забайкальского края.

Как рассказал шаман, в дороге ему помогают проезжающие мимо водители.

Отвечая на вопрос о целях похода, Габышев сказал: «Он (Бог) указал на путь. Вот он (Путин) — враг твой. Изгони его».

Источник агентства FlashSiberia в правоохранительных органах Забайкальского края заявил, что "Габышев, по всей видимости, страдает психическим расстройством и, возможно, он будет задержан и передан родственникам".

До Москвы шаману осталось пройти порядка 6 тысяч километров.

Источник: flashsiberia.com

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Темы: россия

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