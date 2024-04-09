Иск Никарагуа к Германии: суд ООН рассмотрит дело о геноциде в Газе

Сегодня в Международном суде ООН начнутся предварительные слушания по делу о прекращении немецкой военной и иной помощи Израилю на основании иска Никарагуа, в котором утверждается, что Берлин “способствует” актам геноцида и нарушениям международного права в ходе войны Израиля с ХАМАСом в Газе. Об этом сообщает международное агентство новостей “Рейтер”.

Посол Никарагуа Карлос Хосе Аргуэльо Гомес заявил, что Германия нарушает Конвенцию о предупреждении геноцида 1948 года, продолжая поставлять Израилю оружие, после того как судьи Международного суда “признали правдоподобным, что Израиль в ходе военной операции в Газе нарушил некоторые права, гарантированные Конвенцией о геноциде”.

“Не может быть никаких сомнений в том, что Германия хорошо знала и хорошо знает о серьезном риске совершения геноцида в секторе Газа”, — прокомментировал Аргуэльо Гомес, напомнив, что Германия подписала упомянутую Конвенцию и обязана предотвращать геноцид.

Немецкие официальные лица заявили, что дело Международного суда необоснованно и во вторник Берлин представит на слушаниях свою точку зрения.

“Мы спокойны и изложим нашу правовую позицию в суде”, — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер в преддверии сегодняшних слушаний.

“Мы отвергаем обвинения Никарагуа. Германия не нарушила ни конвенцию о геноциде, ни международное гуманитарное право, и мы подробно изложим это в Международном суде”, — добавил он.

В свою очередь Израиль категорически отрицает, что его военная кампания приравнивается к нарушению Конвенции о геноциде.

На вынесение предварительного решения у суда, скорее всего, уйдут недели, и дело по иску Никарагуа, вероятно, затянется на годы, отмечает “Рейтер”.

Иск Никарагуа в значительной степени опирается на дело “ЮАР против Израиля” и может стать проверкой юридического аргумента о том, что январское постановление суда ООН влечет за собой определенные обязательства для третьих государств, таких как Германия.

“Вокруг этих вопросов существует значительная степень двусмысленности. Однако иск Никарагуа по существу сталкивается с серьезными препятствиями”, — отметил в интервью немецкой газете “Дойче велле” Майкл Беккер, доцент кафедры международного права в сфере прав человека в Тринити-колледже в Дублине.

Один из вызовов для Никарагуа — обвинить Израиль в геноциде без непосредственного участия Израиля в деле. Чтобы добиться решения против Германии, “Никарагуа, вероятно, будет важно доказать, что некоторые обязательства ФРГ не зависят от того, нарушил ли Израиль международное право, а возникают только в случае серьезного риска”, пояснил Беккер.

Слушания в Международном суде начались в то время, когда все чаще звучат призывы к союзникам прекратить поставки оружия Израилю. Так, на прошлой неделе три бывших судьи Верховного суда Великобритании присоединились к требованию более чем 600 британских юристов, призвав правительство прекратить продажу оружия Израилю, заявив, что это может сделать Великобританию “соучастником геноцида в Газе”.

Вчера главный британский дипломат Дэвид Кэмерон указал, что Великобритания будет поддерживать Израиль только при условии соблюдения им международного гуманитарного права.

“Наша поддержка не является безоговорочной, — написал Кэмерон в заметке для газеты “Таймс”. — Мы ожидаем, что гордая и успешная израильская демократия будет соблюдать международное гуманитарное право, даже если ей брошен вызов”.

Джерело: nigroll.com

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