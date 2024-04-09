Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:37
Просмотров: 55

Иск Никарагуа к Германии: суд ООН рассмотрит дело о геноциде в Газе

Иск Никарагуа к Германии: суд ООН рассмотрит дело о геноциде в Газе

Сегодня в Международном суде ООН начнутся предварительные слушания по делу о прекращении немецкой военной и иной помощи Израилю на основании иска Никарагуа, в котором утверждается, что Берлин “способствует” актам геноцида и нарушениям международного права в ходе войны Израиля с ХАМАСом в Газе. Об этом сообщает международное агентство новостей “Рейтер”.

Посол Никарагуа Карлос Хосе Аргуэльо Гомес заявил, что Германия нарушает Конвенцию о предупреждении геноцида 1948 года, продолжая поставлять Израилю оружие, после того как судьи Международного суда “признали правдоподобным, что Израиль в ходе военной операции в Газе нарушил некоторые права, гарантированные Конвенцией о геноциде”.

“Не может быть никаких сомнений в том, что Германия хорошо знала и хорошо знает о серьезном риске совершения геноцида в секторе Газа”, — прокомментировал Аргуэльо Гомес, напомнив, что Германия подписала упомянутую Конвенцию и обязана предотвращать геноцид.

Немецкие официальные лица заявили, что дело Международного суда необоснованно и во вторник Берлин представит на слушаниях свою точку зрения.

“Мы спокойны и изложим нашу правовую позицию в суде”, — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер в преддверии сегодняшних слушаний.

“Мы отвергаем обвинения Никарагуа. Германия не нарушила ни конвенцию о геноциде, ни международное гуманитарное право, и мы подробно изложим это в Международном суде”, — добавил он.

В свою очередь Израиль категорически отрицает, что его военная кампания приравнивается к нарушению Конвенции о геноциде.

На вынесение предварительного решения у суда, скорее всего, уйдут недели, и дело по иску Никарагуа, вероятно, затянется на годы, отмечает “Рейтер”.

Иск Никарагуа в значительной степени опирается на дело “ЮАР против Израиля” и может стать проверкой юридического аргумента о том, что январское постановление суда ООН влечет за собой определенные обязательства для третьих государств, таких как Германия.

“Вокруг этих вопросов существует значительная степень двусмысленности. Однако иск Никарагуа по существу сталкивается с серьезными препятствиями”, — отметил в интервью немецкой газете “Дойче велле” Майкл Беккер, доцент кафедры международного права в сфере прав человека в Тринити-колледже в Дублине.

Один из вызовов для Никарагуа — обвинить Израиль в геноциде без непосредственного участия Израиля в деле. Чтобы добиться решения против Германии, “Никарагуа, вероятно, будет важно доказать, что некоторые обязательства ФРГ не зависят от того, нарушил ли Израиль международное право, а возникают только в случае серьезного риска”, пояснил Беккер.

Слушания в Международном суде начались в то время, когда все чаще звучат призывы к союзникам прекратить поставки оружия Израилю. Так, на прошлой неделе три бывших судьи Верховного суда Великобритании присоединились к требованию более чем 600 британских юристов, призвав правительство прекратить продажу оружия Израилю, заявив, что это может сделать Великобританию “соучастником геноцида в Газе”.

Вчера главный британский дипломат Дэвид Кэмерон указал, что Великобритания будет поддерживать Израиль только при условии соблюдения им международного гуманитарного права.

“Наша поддержка не является безоговорочной, — написал Кэмерон в заметке для газеты “Таймс”. — Мы ожидаем, что гордая и успешная израильская демократия будет соблюдать международное гуманитарное право, даже если ей брошен вызов”.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Реальна військова допомога Німеччини для України виявилася набагато меншою, ніж стверджує влада ФРН — BILD
Сегодня 06:55    115
Израиль завершает активную фазу войны в секторе Газа, - The Jerusalem Post
Сегодня 06:28    205
Німецькі війська розпочали великомасштабні навчання неподалік російського кордону
08.04.2024 08:31    220
Ізраїльська модель безпеки не підходить Україні і головною причиною для цього є політична нестабільність у США — The Washington Times
08.04.2024 08:00    244
ЦАХАЛ подвел предварительные итоги 6 месяцев войны с ХАМАС:
08.04.2024 06:19    478
Германия становится посредником в вопросах ЗРК Patriot для Украины?
06.04.2024 10:08    248
Актуальні події САП 1 – 5 квітня 2024 року:
06.04.2024 09:45    264
15 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією – оголошено вирок у «Газовій справі»
06.04.2024 07:17    232
Найвірогідніше, що спецтрибунал для путіна буде створено до кінця 2024 року
06.04.2024 06:30    241
«Расистское общество ограбления»
05.04.2024 10:45    265
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 