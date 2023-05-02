ISW, 1 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-1-2023)

● В ночь с 30 апреля на 1 мая РФ нанесла очередной крупномасштабный ракетный удар по территории Украины.

● По оценке Белого дома российское наступление на Бахмут провалилось.

● Украинские официальные лица продолжают сигнализировать о готовности Украины к потенциальным контрнаступательным операциям.

● Пригожин, вероятно, использует свое восстановившееся положение в российском руководстве, чтобы усилить свои усилия по саморекламе и продолжить конфликт с МО РФ.

● МО РФ подтвердило замену замминистра по тылу генерал-полковника Михаила Мизинцева на генерал-полковника Алексея Кузьменкова.

● Войска РФ атаковали на линии Сватово-Кременная, в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.

● «Группа Вагнера» и другие силы изо всех сил пытаются сохранить темпы наступательных операций в Бахмуте.

● ВСУ проводят рейды через Днепр.

● Недавнее увеличение в РФ числа ЧВК, действующих в Украине, может потребовать определенных изменений в общей структуре командования.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15947

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