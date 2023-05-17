ISW, 16 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-16-2023)

● Силы РФ, вероятно, взяли на себя обязательство усилить наступательные действия в районе Бахмута.

● Сообщения о прибытии российских подкреплений в район Бахмута свидетельствуют о том, что РФ продолжает концентрировать там войска.

● Пригожин попытался приуменьшить информацию о своем сотрудничестве с украинской разведкой.

● РФ и Иран продолжают усилия по укреплению двустороннего военно-экономического сотрудничества.

● ФСБ предложила проект нормативного акта, который позволит сотрудникам ФСБ проводить обыски без постановления суда.

● РФ перебрасывает дополнительные силы и технику из Беларуси для усиления своих позиций в Луганской области.

● Войска РФ атаковали на линии Купянск-Сватово-Кременная, в Бахмуте и на линии Авдеевка — Донецк.

● Власти РФ продолжают усилия по экономическому подчинению оккупированных территорий.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16841

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