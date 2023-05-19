ISW, 18 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-18-2023)

● ВСУ перехватили тактическую инициативу и добились тактически значимых успехов в районе Бахмута.

● Пригожин признал, что наемники «Вагнера» не могут окружить украинские силы в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от него.

● Связанные с «Вагнером» блогеры обвиняют силы МО РФ в военных неудачах в Бахмуте.

● В ночь с 17 на 18 мая РФ нанесла очередной крупномасштабный ракетный удар по территории Украины.

● Кремль продолжает усиливать репрессивные меры, поощряющие самоцензуру, и готовят российское общество к затяжной войне.

● Генсек НАТО Столтенберг заявил, что НАТО может обсудить возможность предоставления Украине западных истребителей на июньской встрече министров обороны.

● Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска и на рубеже Сватово-Кременная, на линии Авдеевка-Донецк.

● Верховный суд РФ постановил, что военнослужащие, добровольно сдавшиеся на поле боя, будут привлечены к ответственности по обвинению в государственной измене.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/16956

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