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ISW, 20 апреля

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-20-2023)

● Госдума РФ приняла закон о предоставлении членам Донецкой и Луганской народных милиций статуса ветеранов, который, возможно, может распространяться на персонал ЧВК, но формально не признает формирования ЧВК.

● Путин поручил вице-премьеру России Марату Хуснуллину решить вопросы на КПП Гуково во время встречи с представителями правительства, что свидетельствует о продолжающихся проблемах РФ с интеграцией незаконно аннексированной территории.

● Войска РФ атаковали в районе Кременной, в Бахмуте и окрестностях, вдоль линии Авдеевка-Донецк и в западной части Донецкой области.

● Войска РФ продолжали подготовку к обороне на юге Украины, опасаясь возможного контрнаступления.

● Кремль, возможно, ликвидирует формальные силовые структуры, контролируемые МО РФ, или снижает их приоритетность, и разрешает ЧВК поглощать их солдат.

● Оккупационные власти продолжают преследовать украинскую молодежь, чтобы укрепить контроль над оккупированными территориями.

#война #аналитика #ISW

ISW, 20 апреля

ISW, 20 апреля

ISW, 20 апреля

ISW, 20 апреля

ISW, 20 апреля

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15344

Новости портала «Весь Харьков»

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