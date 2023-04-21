ISW, 20 апреля
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-20-2023)
● Госдума РФ приняла закон о предоставлении членам Донецкой и Луганской народных милиций статуса ветеранов, который, возможно, может распространяться на персонал ЧВК, но формально не признает формирования ЧВК.
● Путин поручил вице-премьеру России Марату Хуснуллину решить вопросы на КПП Гуково во время встречи с представителями правительства, что свидетельствует о продолжающихся проблемах РФ с интеграцией незаконно аннексированной территории.
● Войска РФ атаковали в районе Кременной, в Бахмуте и окрестностях, вдоль линии Авдеевка-Донецк и в западной части Донецкой области.
● Войска РФ продолжали подготовку к обороне на юге Украины, опасаясь возможного контрнаступления.
● Кремль, возможно, ликвидирует формальные силовые структуры, контролируемые МО РФ, или снижает их приоритетность, и разрешает ЧВК поглощать их солдат.
● Оккупационные власти продолжают преследовать украинскую молодежь, чтобы укрепить контроль над оккупированными территориями.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/15344