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Из затонувшего танкера Delfi у одесского пляжа вылилось топливо (ФОТО)

Из затонувшего танкера Delfi у одесского пляжа вылилось топливо (ФОТО)

Пятно разлива распространилось уже в сторону пляжа с отдыхающими

Из затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi выливается топливо, пятно разлива достигло уже значительных размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Известно, что судно потерпело крушение около одесского берега 22 ноября 2019 года. Власти обещали убрать танкер до начала курортного сезона, но он все еще на месте.

На днях глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявлял, что судовладельцу предложили поднять его с помощью воздушных баллонов.

Около 13:00 воскресенья, 21 июня, в Департаменте городского хозяйства Одесского горсовета рассказали, что сорбент быстро доставили на место происшествия и разлив топлива был оперативно локализован.

На данный момент ведется работа с отдыхающими — людям объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты сделали замеры качества воды.

Из затонувшего танкера Delfi у одесского пляжа вылилось топливо (ФОТО)

Ранее в Офисе генерального прокурора Украины сообщали, что судовладелец затонувшего танкера Delfi уберет судно с берега пляжа в Одессе за свой счет, и что компания якобы готовит на согласование План проведения работ по его подъему и демонтажу.

Напомним, судно Delfi потерпело крушение на одном из пляжей Одессы 22 ноября 2019 года. По данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля 2020 года дело взяла на контроль генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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