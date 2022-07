"Жест доброї волі" від окупантів

Минулої доби три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи, але... завдали удару по своїх.

Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ. Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А жаль...

#stoprussia

Фото ілюстративне

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

