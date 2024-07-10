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Жодної пощади ― розвідники на фронті ріжуть росіянам лінії постачання

Жодної пощади ― розвідники на фронті ріжуть росіянам лінії постачання

Наша мета ― відрізати росіянам постачання боєприпасів та позбавити варіантів легкої евакуації з поля бою.

Отже, тому спецпідрозділ ГУР МО України “Кабул 9” продовжує нищити техніку загарбників: палити їхні “урали”, “буханки”, “шишиги” та інший транспорт.

Складність або відсутність логістики прирікає російську піхоту на неминучу смерть — окупанта не врятує ніхто і ніщо.

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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