Кажуть, буцімто колишня порноакторка Міа Халіфа подякувала Україні за допомогу ХАМАСу. Це – ворожий фейк
Брехня: Міа Халіфа подякувала Україні за допомогу ХАМАСу у розмові, яку нібито опублікувало видання USA Today. Про це пишуть російські ЗМІ.
Правда: ні на сайті USA Today, ні на сторінках видання у соцмережах немає публікації з подякою Міа Халіфи Україні. Інші авторитетні видання теж не публікували таких новин, зазначили фактчекери зі StopFake.
ЗМІ згадували Міа Халіфу в контексті її рішення підтримати напад ХАМАСу на Ізраїль та рішенням журналу Playboy розірвати з нею контракт.
Але «подяка Україні» – чергова вигадка пропагандистів, спрямована на підтримку наративу про постачання Україною зброї терористам. Більше про це ми розповідали тут. (https://t.me/spravdi/33831)
Джерело: https://t.me/spravdi/34060