Кажуть, буцімто колишня порноакторка Міа Халіфа подякувала Україні за допомогу ХАМАСу. Це – ворожий фейк

Брехня: Міа Халіфа подякувала Україні за допомогу ХАМАСу у розмові, яку нібито опублікувало видання USA Today. Про це пишуть російські ЗМІ.

Правда: ні на сайті USA Today, ні на сторінках видання у соцмережах немає публікації з подякою Міа Халіфи Україні. Інші авторитетні видання теж не публікували таких новин, зазначили фактчекери зі StopFake.

ЗМІ згадували Міа Халіфу в контексті її рішення підтримати напад ХАМАСу на Ізраїль та рішенням журналу Playboy розірвати з нею контракт.

Але «подяка Україні» – чергова вигадка пропагандистів, спрямована на підтримку наративу про постачання Україною зброї терористам. Більше про це ми розповідали тут. (https://t.me/spravdi/33831)

Джерело: https://t.me/spravdi/34060

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