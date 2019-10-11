Как проваливается судебная реформа - Гольник рассказала о влиянии Богдана на реформу правосудия

Полтавская судья Лариса Гольник, на которую совершали нападения за антикоррупционную деятельность, опубликовала тревожные подробности недавней попытки привлечь ее к политически мотивированного уголовного расследования против пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности речь идет о недавно созданном Государственном бюро расследований и одиозного главу Офиса президента Андрея Богдана. Кроме того Гольник указывает на возможную координацию действий между директором ГБР Романом Трубой, главой ОПГ Андреем Богданом и его давним другом и бывшим первым заместителем Администрации экс-президента Виктора Януковича Андреем Портновым.

Об этом сообщает Харьковская правозащитная группа. http://khpg.org/en/index.php?id=1570580061

Это лишь одно из многочисленных оснований для беспокойства по поводу мощной позиции Богдана в администрации президента Владимира Зеленского. Должность, которую он официально занимает, сейчас называют Кабинетом Президента - переименованием, проведенным Зеленским и его командой с целью обойти Закон о люстрации. Согласно этому закону Богдану прямо запрещается занимать государственные должности, в том числе должность главы Администрации президента, из-за высокопоставленную должность, которую он дважды занимал в правительстве под экс-президентом Виктором Януковичем. Одним из первых скандалов вокруг имени Богдана стала еще непонятная тайная встреча, которую он провел с тогдашним председателем Конституционного суда накануне второго тура президентских выборов. Суд должен дать оценку, является ли закон о люстрации 2014 года конституционным, и явно в интересах Богдана был признан он неконституционным. Негативный резонанс, который получило заседание, видимо, было причиной того, что заседание суда было перенесено в последнюю минуту.

Это лишь одно из многих оснований для беспокойства по поводу важности значения Богдана в Офисе президента Владимира Зеленского. Должность, которую он официально занимает, сейчас называется глава Офиса президента Украины - переименование состоялось для того, чтобы обойти Закон о люстрации. Согласно этому закону, Богдану прямо запрещается занимать государственные должности, в частности должность главы Администрации президента, потому что он дважды занимал высокие правительственные должности во времена президентства Виктора Януковича.

Одним из первых скандалов связанных с Богданом, стала еще непонятная тайная встреча, которую он провел с тогдашним председателем Конституционного суда накануне второго тура президентских выборов. Суд должен дать оценку, конституционности закона о люстрации. В интересах Богдана было бы признание этого закона неконституционным. Негативный резонанс, который получила встреча, пожалуй, стало причиной того, что заседание суда перенесли в последнюю минуту.

Хотя Гольник уже опубликовала детальное описание событий на сайте "Украинская правда", под названием "Фактор Богдана". Начало такой деятельности приходится на июнь. По словам Гольник, у нее есть свидетели встречи, если кто-то подумает обвинить ее в клевете.

Хронология событий начинается с ее решения в июне принять участие в конкурсе, объявленном Зеленским на две должности в Высшем совете юстиции. Через две недели после подачи заявления, 22 июня, она опубликовала обращение к президенту Зеленскому о необходимости реальных реформ. В посте Гольник призвала Зеленского уделить ей внимание и по крайней мере ответить на ее пост в Facebook. В свою очередь ей ответил не Зеленский, а глава администрации президента Андрей Богдан. Он спросил в Facebook, "будет ли она участвовать в работе", на что она ответила "полушутя", что "в общественно полезной работе, да".

Уже 25 июня к Гольник прибыл посланец от директора Государственного бюро расследований. Он подчеркнул, что выполняет задание самого Романа Трубы. Сказал, что аналитики ГБР отмониторили ситуацию с ее иском к Порошенко. Предложил написать заявление о преступлении.

Гольник отказалась, заявила, что если ГБР видит основания, пусть самостоятельно вносит данные в ЕРДР. Судебных перспектив у дела не будет.

Вечером Гольник написала пост в Facebook, где отметила, что выступает против надуманных уголовных производств. Вскоре выяснилось, что заявление подобного содержания, но уже в масштабах всей страны, подал в ГБР Андрей Портнов.

Как сообщалось, ранее Портнов был первым заместителем главы Администрации президента при Януковиче, вернулся в Украину накануне инаугурации Зеленского и немедленно подал первое заявление против Порошенко в ГБР. Портнов утверждал, что Порошенко "спровоцировал" нападение России на три военно-морские катера в ноябре 2018 года, таким образом совершив государственную измену.

Портнов предоставил максимального огласку своим многочисленным претензиям против Порошенко в ГБР. В частности, он предложил директору ГБР, чтобы Гольник написала заявление только через три дня после того, как Богдан спросил ее, хочет ли она принять участие в работе.

В вину Порошенко относилось то, что вместе с другими высокопоставленными лицами, злоупотребляя служебным положением, он совершил "вмешательство в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должности, что повлекло тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы".

Кроме того "правонарушение привело к усложнению доступа к правосудию, снижение его оперативности и качества, подрыва авторитета судебной власти, влияния на независимость".

Обвинение звучали серьезные. Поражала и сумма ущерба - почти 390 миллионов гривен.

Правда, о преступлении в понимании Уголовного кодекса речь идти не могла.

По словам Гольник, такое заявление имеет ярко выраженный политический характер и свидетельствует, скорее, о жажде мести, ведь, как профессиональный адвокат, доктор наук и заслуженный юрист Портнов должен понимать: следует довести все составляющие преступления. Прежде всего умысел на причинение вреда.

24 июля Центр расследований Украины опубликовал сюжет с участием полтавской судьи, посвященный связям между Андреем Портновым, его многолетним другом Андреем Богданом и Романом Трубой.

А 31 июля Гольник не прошла собеседование в рамках открытого конкурса по отбору членов в Высший Совет Правосудия по квоте президента. После спецпроверки конкурсная комиссия на два свободных места рекомендовала Владимиру Зеленскому список из шести человек. Двое из них профильные ОО и эксперты признали недобросовестными. Сейчас одна вакансия заполнена - выводами общественности глава государства пренебрег.

Источник: prm.ua

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