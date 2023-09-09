Канада проведе публічне розслідування щодо втручання росії і Китаю у вибори 2019 та 2021 роках — AP

На них перемогли кандидати від Ліберальної партії прем'єр-міністра перм’єр-міністра Джастіна Трюдо.

Однак розвідувальні дані свідчать, що Китай намагався підтримати лібералів і завдати поразки недружнім Пекіну опозиційним консерваторам.

Ці повідомлення спонукали законодавців від Консервативної партії вимагати проведення повноцінного публічного розслідування.

Згодом "Нова демократична партія" наполягла на розширенні розслідування на росію, Іран та Індію.

Розслідування очолить суддя апеляційного суду Квебеку Марі-Жозе Хог, її призначення підтримали опозиційні партії.

Джерело: https://t.me/znua_live/111426

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