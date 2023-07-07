Карта российских потерь

Группа «Информационное сопротивление» продолжает фиксировать имена ликвидированных в Украине военнослужащих армии российской федерации, которых публично похоронили или официально признали убитыми российские органы власти. По состоянию на 5 июля зафиксировано 26 831 имя ликвидированных Силами обороны Украины оккупантов

Лидерами по признанным потерям среди регионов российской федерации являются:

1. Краснодарский край – 1735;

2. Свердловская область – 1060;

3. Самарская область – 883;

4. Башкортостан – 829;

5. Челябинская область – 806.

В то же время, власти российской федерации продолжают умалчивать потери среди жителей Московской и Ленинградской областей. По состоянию на 5 июля в этих, крупнейших по населению регионах российской федерации признали ликвидированными всего 305 и 241 оккупантов соответственно.

Признанные российскими властями потери в войне против Украины традиционно не превышают 10% реальных.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/19784

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