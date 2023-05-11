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Китай приглашает европейских лидеров в поездку, омраченную связями с Кремлем

Китай приглашает европейских лидеров в поездку, омраченную связями с Кремлем

Во вторник главный дипломат Китая отправился в поездку по трем странам, чтобы убедить европейских лидеров в том, что они могут вести бизнес с Пекином, даже когда китайцы пытались сохранить веру в свое "неограниченное партнерство" с Россией, которая ввергла Европу в войну.

Но прибыв в Берлин, министр иностранных дел Цинь Ган быстро столкнулся с вопросом о войне на Украине.

"Нейтралитет означает встать на сторону агрессора, поэтому наш руководящий принцип - дать понять, что мы на стороне жертвы", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции после их встречи. Пекин, по ее словам, мог бы сделать гораздо больше, чтобы помочь положить конец войне.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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