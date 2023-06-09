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Китай вперше поставив Росії військову техніку для війни в Україні - експерт BILD

Китай вперше поставив Росії військову техніку для війни в Україні - експерт BILD

Про це повідомив військовий оглядач BILD Юліан Ріпке. "Китай вперше втрутився у війну і, хто б міг подумати, на боці Росії", - заявив експерт.

Так він прокоментував відео, опубліковане днями Рамзаном Кадировим. Той показав китайські бронеавтомобілі від компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, що надійшли до батальйону «Ахмат».

Глава Чечні сам сів за кермо БТР і повідомив, що їх буде задіяно в Україні. Назву машин з китайської можна перекласти як «Тигр» або «Герой». Рєпке зазначає, що поки що неясно, чи укладено між Росією та Китаєм офіційний договір на постачання БТР і чому їх поставили саме Кадирову. Але такий експорт не міг статися без схвалення Компартії Китаю. Тож це точно не приватна покупка», — упевнений експерт.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/33644

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