Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:19
Просмотров: 131

«Київ обернув неефективність ППО на власну піар-користь». Це – ворожа маячня

«Київ обернув неефективність ППО на власну піар-користь». Це – ворожа маячня

#спростуванняЦентру

Брехня: поверхневий аналіз фото і відео в мережі доводить, що всі руйнування стали наслідком вибуху уламків саме української зенітної ракети. Водночас Київ влаштовує піар з трауром і скликанням Радбезу ООН. Таке пише прокремлівська інфосміттярка.

Правда: росія, силами своєї пропаганди на державному рівні, продовжує спроби зняти з себе відповідальність за ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.

російські ракети влучили по дитячій лікарні «Охматдит», приватних лікарнях в Дніпровському районі та житловому будинку в Шевченківському районі столиці.

Розслідування СБУ, відео прильотів російських ракет, характер руйнувань корпусів лікарні «Охматдит» та знайдені цілі частини російських ракет свідчать (https://t.me/SBUkr/12348) про те, що саме російська ракета Х-101 уразила дитячу лікарню.

Також ударів завдано по Дніпропетровській та Донецькій областях. Станом на 9 липня жертвами російського обстрілу стали 42 цивільних (33 з них – в Києві), з них четверо дітей. Ще 190 людей – поранені.

Джерело: https://t.me/spravdi/40074

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Василь Макух став першим із українців, хто обрав самоспалення і власну смерть, як спосіб політичного протесту
Сегодня 10:32    118
Україна уклала безпекову угоду з Люксембургом
Сегодня 10:06    101
В период с февраля 2022 года по июнь 2024 года ВСУ уничтожили или повредили 26 российских военных кораблей, которые использовались в Черном море
Сегодня 09:53    104
НАТО не до України: йому годі впоратися із власними проблемами
Сегодня 09:40    155
Суд призначив до розгляду справу стосовно київської судді
Сегодня 09:16    111
В Еврокомиссии анонсировали первый транш Украины от замороженных активов рф
Сегодня 09:05    111
СБУ і Нацполіція затримали поплічницю рф, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії і готувала диверсії проти ТЦК
Сегодня 08:54    144
Саміт НАТО і корейська зброя для України.
Сегодня 08:44    180
НАТО: Гібридні операції та кібератаки рф є підставою активувати статтю 5
Сегодня 08:35    130
На Львівщині найбільше повідомлень про розшук людей, що ухиляються від служби
Сегодня 08:29    119
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 