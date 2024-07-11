«Київ обернув неефективність ППО на власну піар-користь». Це – ворожа маячня

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Брехня: поверхневий аналіз фото і відео в мережі доводить, що всі руйнування стали наслідком вибуху уламків саме української зенітної ракети. Водночас Київ влаштовує піар з трауром і скликанням Радбезу ООН. Таке пише прокремлівська інфосміттярка.

Правда: росія, силами своєї пропаганди на державному рівні, продовжує спроби зняти з себе відповідальність за ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.

російські ракети влучили по дитячій лікарні «Охматдит», приватних лікарнях в Дніпровському районі та житловому будинку в Шевченківському районі столиці.

Розслідування СБУ, відео прильотів російських ракет, характер руйнувань корпусів лікарні «Охматдит» та знайдені цілі частини російських ракет свідчать (https://t.me/SBUkr/12348) про те, що саме російська ракета Х-101 уразила дитячу лікарню.

Також ударів завдано по Дніпропетровській та Донецькій областях. Станом на 9 липня жертвами російського обстрілу стали 42 цивільних (33 з них – в Києві), з них четверо дітей. Ще 190 людей – поранені.

Джерело: https://t.me/spravdi/40074

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