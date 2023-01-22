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Когда Гитлер в 1945 году укрылся в бункере, он уже был заядлым наркоманом

Когда Гитлер в 1945 году укрылся в бункере, он уже был заядлым наркоманом

Об этом свидетельствуют записи его личного врача Тео Мореля, с которыми можно ознакомиться и в Национальном архиве США, и в Федеральном архиве Германии.

Из медикаментозной истории Гитлера следует, что до 1941 года он в основном принимал в больших дозах витамины и глюкозу. К концу 1941 г., когда война с СССР стала затягиваться, Гитлер перешел на гормоны, стероиды или вытяжку из свиной печени (почему не оленьей?). А вот уже к 1944-му, когда его победа стала казаться все более эфемерной, Гитлер стал пользоваться опиатами. Чаще всего это был юкодал (оксикодон), который близок героину.

Эти сведения помогли исследователям понять, почему Гитлер в конце войны стал принимать все больше совершенно нерациональных, ошибочных и просто безумных решений (например, касательно Арденнской операции в Бельгии). Кстати, именно в тот день, когда фюрер объявил ошалевшим генералам о начале наступления, он принял, по записям врача, огромнейшую дозу кокаина.

Вскрытие этих фактов также помогло найти объяснение еще и тому, почему в 1944 году британцы отказались от идеи покушения на Гитлера и свернули операцию "Фоксли". Просто к тому моменту разведка союзников уже стала понимать, что им будет проще одержать победу над нацистами, если у власти останется полный неадекват.

Эти факты в свое время многое объяснили. Не знаю, помогут ли они и нам сегодня понять, в каком состоянии находится рассудок нашего дуче, когда он принимает то или иное бездумное садистское решение. Объяснений всему этому, разумеется, может быть множество, но мне без коннотации тут обойтись как-то сложно. Однако время, поверьте, скоро все расставит по своим местам.

И мир еще не раз ужаснется.

Джередо: https://t.me/VincentVanBlog

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