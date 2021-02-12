Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 11 лютого 2021 року

Станом на 10.00 11 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 554 особи. Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало 15 310 осіб, летальних випадків 43.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 41 особа.

За минулу добу зареєстровано 36 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 5 осіб:

Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Миколаївський військовий госпіталь та 65 військовий мобільний госпіталь — по 1 військовослужбовцю

Хмельницький військовий госпіталь — 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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