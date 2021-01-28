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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 27 січня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 27 січня 2021 року

Станом на 10.00 27 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 743 особи.

Всього за час пандемії одужало — 14588 осіб, летальних випадків — 41.

На ізоляції (у тому числі, самоізоляції) перебуває 113 осіб.

За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 7 осіб:

59 військовий мобільний госпіталь — 2 військовослужбовця;

Військово-медичний клінічний центр Центрального та Південного регіонів, Полтавський, Рівненський та Хмельницький військові госпіталі — по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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