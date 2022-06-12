Країни НАТО мають неофіційну домовленість не поставляти Україні танки - Spiegel

Країни НАТО нібито неофіційно домовилися не постачати Україні танки.

Про це йдеться у публікації в журналі Spiegel. Як передає Укрінформ, видання написало про це у зв’язку з повідомленням іспанської преси, про готовність Іспанії передати Україні 40 старих танків Leopard-2 німецького виробництва.

Це повідомлення в одній з іспанських газет «викликало великий переполох, тому що для цієї поставки необхідно було отримати дозвіл Берліна», зазначає видання. Проте самі іспанці дали задній хід, зазначивши, що цей план ще не погоджений на політичному рівні.

«Ба більше, уряд Німеччини попередив іспанців у телефонних розмовах, що такий крок стане відступом від (цілковито неофіційного) рішення всіх західних союзників не поставляти Києву танки», - йдеться у публікації.

Зараз, зараз за даними видання, йдеться максимум про можливість передачі з Іспанії десяти танків, і рішення щодо них також під питанням. Якщо й воно буде ухвалено, то не раніш, як за кілька місяців, оскільки танки 1990-х років потребують технічної підготовки.

Коли йдеться про постачання зброї, «немає вічних принципів», цитує Spiegel виступ федерального канцлера Олафа Шольца в Комітеті з оборони Бундестагу. Він зазначив, що рішення про поставки танків в Україну залежатимуть від консультацій із партнерами.

Як повідомляв Укрінформ, раніше посол України у ФРН Андрій Мельник заявив, що Німеччина у січні-квітні 2022 року збільшила імпорт із рф на 60% і перерахувала москві майже на €6 мільярдів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Натомість німецько-український товарообіг, за даними дипломата, впав на 11%

Источник: ukrinform.ua

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