Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:36
Просмотров: 175

Країни НАТО мають неофіційну домовленість не поставляти Україні танки - Spiegel

Країни НАТО мають неофіційну домовленість не поставляти Україні танки - Spiegel

Країни НАТО нібито неофіційно домовилися не постачати Україні танки.

Про це йдеться у публікації в журналі Spiegel. Як передає Укрінформ, видання написало про це у зв’язку з повідомленням іспанської преси, про готовність Іспанії передати Україні 40 старих танків Leopard-2 німецького виробництва.

Це повідомлення в одній з іспанських газет «викликало великий переполох, тому що для цієї поставки необхідно було отримати дозвіл Берліна», зазначає видання. Проте самі іспанці дали задній хід, зазначивши, що цей план ще не погоджений на політичному рівні.

«Ба більше, уряд Німеччини попередив іспанців у телефонних розмовах, що такий крок стане відступом від (цілковито неофіційного) рішення всіх західних союзників не поставляти Києву танки», - йдеться у публікації.

Зараз, зараз за даними видання, йдеться максимум про можливість передачі з Іспанії десяти танків, і рішення щодо них також під питанням. Якщо й воно буде ухвалено, то не раніш, як за кілька місяців, оскільки танки 1990-х років потребують технічної підготовки.

Коли йдеться про постачання зброї, «немає вічних принципів», цитує Spiegel виступ федерального канцлера Олафа Шольца в Комітеті з оборони Бундестагу. Він зазначив, що рішення про поставки танків в Україну залежатимуть від консультацій із партнерами.

Як повідомляв Укрінформ, раніше посол України у ФРН Андрій Мельник заявив, що Німеччина у січні-квітні 2022 року збільшила імпорт із рф на 60% і перерахувала москві майже на €6 мільярдів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Натомість німецько-український товарообіг, за даними дипломата, впав на 11%

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Российские спецслужбы скупают спутниковые снимки Украины у частных компаний
Сегодня 10:16    102
287 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 10:02    73
Русня сменила тактику
Сегодня 09:50    139
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06
Сегодня 09:40    92
Посол США прокомментировала слова Байдена о Зеленском по поводу предупреждений о нападении россии
Сегодня 09:38    120
Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 12 червня
Сегодня 09:00    103
Холера в Маріуполі: окупанти активно готуються до епідемії
Сегодня 09:00    113
З Донбасу до Львова 12 червня вирушить евакуаційний потяг
Сегодня 08:48    100
Замість обіцяних почестей рашисти складають тіла своїх убитих просто неба (АУДІО)
Сегодня 08:24    130
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 червня 2022 року
Сегодня 08:14    156
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 