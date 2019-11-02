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Краще переселенці з Кот-д'Івуару, ніж "українські банди" – Макрон зробив дивну заяву про імміграцію

Краще переселенці з Кот-дІвуару, ніж українські банди – Макрон зробив дивну заяву про імміграцію

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles згадав українців у світлі нелегальної міграції.

Про це повідомляє DW.

В інтерв'ю він, зокрема, сказав, що усіма силами хоче боротися проти паралельних суспільств та нелегальної імміграції у Франції, згадавши при цьому й українців.

"Я віддаю перевагу легальним іммігрантам з Гвінеї чи Кот-д'Івуар (...) замість нелегальних українських чи болгарських банд", - сказав президент Франції Valeurs Actuelles.

Критики вже заявили, що подібними заявами Макрон підіграє французьким прихильникам правих поглядів і хоче відібрати голоси у правопопулістки Марін Ле Пен на майбутніх президентських виборах у 2022 році. Нещодавно Ле Пен вже оголосила про намір брати участь у цих перегонах.

Водночас у французькому уряді виступили на захист Макрона.

Источник: prm.ua

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