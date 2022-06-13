На парламентських виборах у Франції блок Макрона мінімально випередив суперників

У Франції в першому турі виборів до нижньої палати парламенту – Національної асамблеї, що відбувся в неділю, найвищий результат по країні отримала пропрезидентська коаліція «Разом», яка набрала 25,75% голосів виборців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Francetinfo

«Новий народний екологічний і соціальний союз», очолюваний лівим Жан-Люком Меланшоном, узяв усього на 0,09% менше – 25,66%, водночас отримавши абсолютну більшість у чотирьох округах. Національне об’єднання проросійської Марі Ле Пен посіло третє місце з сумарним результатом 18,68%.

Решта партій набрали менш як 12,5%, необхідних для потрапляння в другий тур.

Явка становила 47,5% виборців, що вважається історично низьким показником.

Парламентські вибори у Франції проходять у два етапи. У другому тур, який відбудеться наступного тижня, змагатимуться перші три політичні сили, які набрали найбільше голосів. Вони ж формуватимуть склад Національних зборів.

Зазначається, що після другого туру коаліція президента Еммануеля Макрона зможе отримати від 255 до 295 місць, об'єднання Меланшона - від 150 до 190, партія Ле Пен - 20 до 45 місць.

Як повідомляв Укрінформ, 12 червня у Франції відбувся перший тур парламентських виборів, зокрема, французи голосували за депутатів до нижньої палати парламенту - Національної асамблеї.

Офіційний список кандидатів на парламентські вибори, які представляють різні політичні партії та об’єднання, містив 6 293 особи на 577 депутатських місць.

Источник: ukrinform.ua

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