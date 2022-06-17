«Ще не вмерла України» — Макрон написав серію твітів українською.

До речі, сьогодні Європейська комісія має порекомендувати статус кандидата для Україні.

Якщо країни-учасниці ЄС приймуть ці рекомендації, це означатиме швидкі реформи для повноправного членства.

● Щодо Молдови.

Для неї буде схвалено надання статусу кандидата ЄС, але умов буде більше, ніж для України.

● Що стосується Грузії.

Вона не зможе отримати статус, доки не виконає "довгий список умов".

Источник: https://t.me/Sharpreview/14877

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