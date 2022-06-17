Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:48
Просмотров: 73

«Ще не вмерла України» — Макрон написав серію твітів українською.

«Ще не вмерла України» — Макрон написав серію твітів українською.

До речі, сьогодні Європейська комісія має порекомендувати статус кандидата для Україні.

Якщо країни-учасниці ЄС приймуть ці рекомендації, це означатиме швидкі реформи для повноправного членства.

● Щодо Молдови.

Для неї буде схвалено надання статусу кандидата ЄС, але умов буде більше, ніж для України.

● Що стосується Грузії.

Вона не зможе отримати статус, доки не виконає "довгий список умов".

Источник: https://t.me/Sharpreview/14877

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Облік зброї у громадян слід почати з областей, де не ведуться бої - Клименко
Сегодня 09:41    10
Пошкоджені армією РФ культурні об’єкти документують за спеціальною технологією – Мінкульт
Сегодня 09:07    52
Якби росія окупувала Європу - мапа (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:56    83
МКС отримав великий обсяг інформації про злочини рф в Україні — прокурор Хан
Сегодня 08:40    76
Maxar опублікувала фото, як російські судна возять вкрадене українське зерно до Сирії
Сегодня 08:21    89
Правоохоронці зі США та Європи ліквідували потужну російську ботнет-мережу
Сегодня 08:03    95
Щонайменше 20 фільтраційних таборів, а також в’язниць наразі функціонують на тимчасово окупованих територіях.
Сегодня 07:54    103
В ЄС чекають на Україну (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:50    116
10 хороших новин 16 червня
Сегодня 07:44    138
Свіжі підрахунки збитків українських аграріїв від російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:26    111
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 