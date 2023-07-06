Кремль признал провал своей пропагандистской машины

В РФ уволили гендиректора пропагандистского агентства ТАСС, его место занял экс-пресс-секретарь избирательного штаба Путина.

Михайлов возглавлял ТАСС почти 11 лет, и сопровождал информационно агрессию России еще со времен вторжения в Крым.

В СтратКоме ВСУ считают, что эти изменения доказывают, что в кремле признали провал информационно-пропагандистской работы. Очевидно, что российские руководители также недовольны освещением «бунта Пригожина».

Джерело: https://t.me/u_now/103851

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