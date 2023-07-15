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Куда-то пропал Министр иностранных дел Китая Цинь Ган

Куда-то пропал Министр иностранных дел Китая Цинь Ган

(https://www.reuters.com/world/asia-pacific/wang-yi-represent-china-asean-raising-questions-over-qin-gang-whereabouts-2023-07-11/)

Тем временем китайские обозреватели отмечают, что куда-то пропал Министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

Последний раз 57-летнего министра видели на публике 25 июня. С тех он ни разу не появлялся, а во вторник не прибыл на встречу глав МИД стран АСЕАН в Индонезии якобы из-за проблем со здоровьем. Вместо него поехал глава Канцелярии Компартии по иностранным делам Ван И, его предшественник на посту главы МИД.

Параллельно циркулируют слухи о расследовании массовой коррупции в ракетных войсках Китая - пишут, что разворовано много средств на расширении ядерной инфраструктуры, летят головы, а один генерал даже покончил жизнь самоубийством. Подтвердить это сложно, так как Китай - максимально закрытая система, где свободная пресса отсутствует как класс (предпоследнее 179-е место в мире, последняя - Северная Корея) и подобные утечки пресекаются по всей строгости.

Неизвестно, если ли связь между исчезновением Цинь Гана и коррупционным скандалом, но внутри Компартии однозначно что-то происходит.

Интересно, что Цинь Ган был назначен главой МИД относительно недавно - в декабре 2022.

Вот вам хвалёная политика "нулевой терпимости к коррупции" в Китае. Почему в авторитарных режимах всегда так? И какое удивительное сходство с Россией, не так ли!?

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/12578

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