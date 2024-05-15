Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:32
Просмотров: 29

МЗС Британії викликало посла Китаю після затримання трьох шпигунів

МЗС Британії викликало посла Китаю після затримання трьох шпигунів

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Китаю Чжен Цзегуана після того, як трьох чоловіків звинуватили у шпигунстві на користь Гонконгу.

Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що Китай звинувачують в іноземному втручанні на території Великої Британії, що суперечить Закону про національну безпеку 2023 року.

Прессекретар британського МЗС у справах Співдружності та розвитку (FCDO) заявив, що посол Чжен Цзегуан був викликаний за дорученням міністра закордонних справ Девіда Кемерона.

За словами прессекретаря, відомство недвозначно вказує на те, що нещодавня модель поведінки Китаю проти Великої Британії, включаючи кібератаки, повідомлення про шпигунські зв'язки і виплату винагород, є неприйнятною.

«Виклик відбувся після оголошення в понеділок про те, що трьом особам були пред'явлені звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених законом про національну безпеку, в рамках розслідування, проведеного співробітниками контртерористичного командування лондонського міського управління поліції», - йдеться у заяві.

Як пише Sky News, посольство Китаю в Лондоні в понеділок заперечило всі звинувачення, рішуче засудило "необґрунтовані звинувачення" Британії і заявило, що Британія інсценувала "серію звинувачень проти Китаю", а заяви про китайських шпигунів і кібератаки є "безпідставними і наклепницькими".

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Пропагандисти шукають шляхи для дестабілізації демократичних урядів
Сегодня 07:50    4
Китайські банки ввели ще одне обмеження щодо торгівлі з росією
Сегодня 06:37    92
США запровадять 100% мито на китайські електромобілі та ще багато чого
13.05.2024 07:55    174
Підтримувати мир шляхом посилення економічного добробуту росії і Китаю було помилкою
13.05.2024 06:45    199
Дії росії під Харковом є "вкрай небезпечними" - Кемерон
13.05.2024 06:28    322
Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги — Міноборони
12.05.2024 06:33    175
Кліматичні активісти пошкодили вітрину з Великою хартією вольностей у Британській бібліотеці
11.05.2024 08:43    187
Китайські розробники створили морський безпілотник, оснащений ракетами та дронами-камікадзе
11.05.2024 08:22    184
The Times: росія використовувала замок у Британії як шпигунську базу
11.05.2024 07:31    246
росія не очікувала швидкої реакції від Великої Британії на свої погрози, але прорахувалася
10.05.2024 08:09    384
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 