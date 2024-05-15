МЗС Британії викликало посла Китаю після затримання трьох шпигунів

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Китаю Чжен Цзегуана після того, як трьох чоловіків звинуватили у шпигунстві на користь Гонконгу.

Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що Китай звинувачують в іноземному втручанні на території Великої Британії, що суперечить Закону про національну безпеку 2023 року.

Прессекретар британського МЗС у справах Співдружності та розвитку (FCDO) заявив, що посол Чжен Цзегуан був викликаний за дорученням міністра закордонних справ Девіда Кемерона.

За словами прессекретаря, відомство недвозначно вказує на те, що нещодавня модель поведінки Китаю проти Великої Британії, включаючи кібератаки, повідомлення про шпигунські зв'язки і виплату винагород, є неприйнятною.

«Виклик відбувся після оголошення в понеділок про те, що трьом особам були пред'явлені звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених законом про національну безпеку, в рамках розслідування, проведеного співробітниками контртерористичного командування лондонського міського управління поліції», - йдеться у заяві.

Як пише Sky News, посольство Китаю в Лондоні в понеділок заперечило всі звинувачення, рішуче засудило "необґрунтовані звинувачення" Британії і заявило, що Британія інсценувала "серію звинувачень проти Китаю", а заяви про китайських шпигунів і кібератаки є "безпідставними і наклепницькими".

Джерело: ukrinform.ua

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