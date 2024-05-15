Продати яхту Медведчука наразі не вдається, через спротив колишнього власника — АРМА

Нідерландський Аукціонний дім надіслав лист до АРМА із відмовою від продовження переговорів для підписання договору про організацію торгів.

Керівництво АРМА не заявляло деталі причин відмови, проте повідомило, що "вони точно повʼязані з супротивом Медведчука".

Пропозиція щодо реалізації 92-метрової яхти 1 травня була передана учаснику, який посів друге місце — Аукціонному дому Boathouse Auctions (США).

Агенство отримало офіційне підтвердження від їх представників про початок переговорів.

Джерело: https://t.me/znua_live/148315

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