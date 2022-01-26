Курсант из Харькова отбил мальчика у агрессивного пса

Курсант Сумского филиала Харьковского национального университета внутренних дел спас ребенка от нападения собаки.

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Так, возвращаясь с учебной практики в Конотопском районном управлении полиции, курсант второго курса услышал крики детей, катавшихся на снежной горке. Подойдя поближе, курсант увидел, как девятилетнего мальчика за руку схватила большая собака.

"Не раздумывая, курсант отбил малыша у агрессивно настроенного животного, спрятал ребенка за свою спину и, отбиваясь от собаки, отвел в безопасное место, а затем домой родителям", - рассказали в вузе.

Как себя вести при встрече с собакой:

• Не подходите близко к собаке, находящейся на привязи;

• Не дразните, не трогайте и не гладьте чужих собак;

• Не пугайтесь и не кричите, если к вам бежит собака;

• Не убегайте. Остановитесь. Собака чаще нападает на движущегося человека;

• Не трогайте щенков;

• Не подходите к незнакомой собаке;

• Не разнимайте дерущихся собак;

• Не подходите к стаям бродячих собак.

Что делать после нападения собаки

После укуса, даже небольшого, обязательно нужно обработать рану и обратиться в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь, если нет возможности добраться до больницы самостоятельно. Необходимо будет сдать анализы на вирус бешенства.

Кроме того, потерпевшему следует обратиться в полицию с заявлением о нападении собаки. Если у собаки есть хозяин, то он несет ответственность за свое животное и за его действия. Поэтому ответственный владелец всегда надевает намордник на своего питомца, независимо от его размеров.

Кроме того, получив заявление, сотрудники правоохранительных органов должны не только привлечь владельца к ответственности, но и обязать показать своего питомца ветеринару.

О бездомных животных, которые могут представлять опасность для окружающих, нужно сообщать в органы местного самоуправления либо непосредственно в организации, занимающиеся отловом.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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