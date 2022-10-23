Линия «Вагнера» оказалась дутой пропагандой (ФОТО)

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки укреплений, которые были возведены российскими оккупантами в районе оккупированного города Горское в Луганской области и получили название «Линия Вагнера».

Согласно спутниковым снимкам, данная линия обороны представляет собой две двухлинейные противотанковые полосы, в виде рядов цементных пирамид, что соответствует оборонительной тактике советских оборонительных линий.

В свою очередь спутниковые снимки показали, что хвалёная линия «Вагнера», которая, по заявлениям российской пропаганды составляет 200 км, на деле оказалась протяжённостью 1,6 км, чего не хватает даже для защиты Горского.

Джерело: infonavigator.com.ua

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