Лукашенко хочет возобновить контакт с Польшей и «налаживать отношения с Западом»

«Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока - Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи - Евросоюз.

И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога», - заявил нелегитимный «президент» Беларуси Александр Лукашенко.

При этом добавил, что продолжит вывозить украинских детей в Беларусь с Донбасса, потому что якобы, «на Западе украинских детей продают на органы»

Джерело: https://t.me/u_now/108330

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