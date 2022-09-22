Ліз Трас з трибуни Генасамблеї ООН

"У цей критичний момент війни я обіцяю, що ми продовжуватимемо та посилюватимемо військову підтримку Україні стільки, скільки потрібно. Нова зброя зі Сполученого Королівства прибуває в Україну прямо зараз, поки я говорю - у тому числі й нові ракети для РСЗВ. Ми не заспокоїмося, доки Україна не переможе".

Як на мене, британська прем`єрка виступила навіть жорсткіше, аніж президент США. Борис Джонсон підготував собі гарну зміну. Втім, у британців це в крові.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/17160

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