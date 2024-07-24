#спростуванняЦентру

Брехня: контакти з лідером «київського режиму» Зеленським руйнують політичні кар'єри та навіть є провісниками смерті. Це пишуть пропагандистські ресурси кремля.

Правда: російська пропаганда вкотре тиражує маячню і вигадує «містично-конспірологічну» теорію про те, що після зустрічей з Володимиром Зеленським кар’єра іноземних лідерів руйнується.

Це абсолютна брехня, заснована на вибірковому підсвічуванні зручних фактів та ігноруванні незручних, а також на підміні причинно-наслідкових зв’язків.

По-перше, змінюваність лідерів і політична конкуренція – це норма для демократичних країн Заходу. По-друге, з моменту інавгурації Зеленського минуло вже п’ять років – і логічно, що за цей час політичний ландшафт у державах-партнерах змінюється.

Вигадуючи легенди про «прокляття Зеленського», пропаганда апелює до забобонів, намагаючись підірвати довіру до керівництва України серед людей, які легко піддаються навіюванню і схильні вірити у «містичну» природу цілком звичайних подій.

Джерело: https://t.me/spravdi/40333

Новости портала «Весь Харьков»