Мажора на Хаммере, сбившего девочку на пешеходном переходе, хотят отмазать, - нардеп

Друзья водителя внедорожника Hummer, совершившего смертельное ДТП в центре Киева, предпринимают попытки не допустить широкой огласки произошедшего.

Подробности ужасного происшествия читайте в материале: Мажор на Hummer, передвигаясь на красный, сбил ребенка на переходе и протащил его 50 метров (фото, видео)

Народный депутат «Радикальной партии» Игорь Мосийчук написал следующее:

«Утро началось с десятков телефонных звонков с просьбой ничего не писать о ночном смертельном ДТП, во время которого бывший боксер, а ныне — директор, владелец и инвестор фирмы Fit& Sweet Кирилл Островский… насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе… все просят не вмешиваться, не писать и дать возможность правоохранителям и суду определить, кто виноват в этом ДТП», — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Он также утверждает, что ему «позвонили несколько коллег народных депутатов», которые, «подчеркнули, что убийца должен ответить по закону, но тоже просили не писать ничего об этом случае». При этом политик отказался назвать фамилии упомянутых им коллег.

Главная цель всех друзей убийцы, чтобы об этом преступлении меньше писали и показывали, меньше было огласки, ведь тогда в разы легче отмазать убийцу», — считает нардеп-«радикал».

Мосийчук пообещал контролировать расследование и суд «над этим убийцей до вынесения судом справедливого приговора».

Обратим внимание, возмущенные очевидцы аварии пытались совершить самосуд над убийцей несовершеннолетней девочки.

По факту ДТП в Киеве, в результате которого погибла девочка, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

Во время задержания подозреваемый молодой человек кричал и сопротивлялся, обвиняя сотрудников полиции в «беспределе», а также требовал дать ему возможность связаться с адвокатами. На видео задержания, обнародованном в сети, предполагаемый водитель внедорожника утверждает, что не скрывался с места аварии.

Тем временем на Youtube опубликовано видео, на котором подозреваемый орет и нецензурно выражается. При этом уверяет, что что не уходит от ответственности, а также просит сообщить ему информацию о пострадавшей девочке (не зная, что ее уже нет в живых).

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