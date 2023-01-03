Макеевский мандраж

Россия замерла в ужасающем ожидании вестей о том, что же произошло и каковы масштабы трагедии во временно оккупированном украинском городе Макеевка. В Саратове и Самаре сотни семей обрывают телефонные линии Минобороны и местных органов власти с целью получить хоть какую-то информацию о судьбе своих детей. Напряжение растет с каждой минутой и способно перерасти в массовые беспорядки. По предварительным данным порядка 500 частично мобилизованных лиц могли одномоментно погибнуть в ходе ракетного удара ВСУ по пункту временного размещения российских интервентов. Точную цифру, увы, уже не назовет никто, поскольку МО держит потери под секретом, а удастся обнаружить фрагменты останков лишь определенного процента погибших в адском огне. Родственники волнуются, смогут ли получить хотя бы положенные от государства 9,5 млн. рублей. На кону почти 4,8 млрд. рублей!

Ситуация усугубляется тем, что ещё несколько сотен военнослужащих находятся в критическом состоянии. Раненых негде размещать на оккупированной части Донецкой области, ведь местные госпитали и больницы постоянно забиты до отказа. Досрочно "выписать" сотни лежачих боятся.

Потери растут по мере тяжёлой транспортировки пострадавших на российскую территорию. Кроме того ощущается крайний дефицит донорской крови и плазмы, скрываемый военным командованием РФ, ведь "потерь нет". Есть потребность в квалифицированных хирургах, многие из которых выехали из России после осенней повесточной кампании.

Предварительная реконструкция деталей трагедии указывает на ужасающую преступную халатность военного командования России, которое по умолчанию не озабочено сохранением жизней пушечного мяса. Во-первых, ракетный удар HIMARS, которые применяют с июня 2022 года, пришелся по бывшему ПТУ 19, которое находится на самой окраине Макеевки. Иными словами, мобиков в середине декабря заселили в объект не только не предназначенный для дислокации такой массы людей, но и вообще по умолчанию опасный.

Во-вторых, основная масса погибших из 14444 полка погибла не из-за ракет, а по причине детонации боеприпасов, хранящихся в подвале здания. Да, саратовских мобиков поселили на пороховой бочке.

В-третьих, удар был нанесен в тот момент, когда саратовским СВОшникам крутили новогоднее обращение Z-вождя. В МГБ "ДНР" заявляют о высокой сотовой активности военнослужащих, которые, якобы, с передка звонили домой. Кажется невероятным, ведь личные мобильные забирают, или опять сработала поголовная коррупция?

Привлечение виновных к столь халатной гибели такой массы личного состава стало темой номер один в новогодние дни и полностью уничтожило остатки минимально позитивного настроения. Вся путинская вертикаль пытается замести ситуацию под ковер, а потому в медиа-пространстве по линии ведомства Шойгу идут очень скудные сообщения.

Хотя на исходе уже вторые сутки макеевской трагедии, отсутствует адекватная реакция со стороны Шойгу или Суровикина, являющихся первыми лицами "СВО". Наоборот, внедряются тезисы о погибших донбасских ополченцах, на которых всем плевать. Всех собак хотят повесить на в.о. "губернатора" Пушилина, которому только недавно Путин в Кремле вручил орден за особо выдающиеся заслуги. Пиарщики местного террориста с пеной у рта доказывают, что 14444 полк, вообще-то, не местные, а привозные мобики. Мол, пусть стреляются генералы в Москве...

Видные представители военкоровской среды поголовно взывают привлечь к ответу высокие чины Минобороны, которые, к слову, сейчас могут праздно загорать на Мальдивах во время зимних каникул. Чай, нет войны. Власти пытаются похоронить масштабы катастрофы, сравнимой с гибелью четырех экипажей АПЛ "Курск", с помощью "расследования" и увести к их агенту из "народной милиции" "Туману". Никого не волнует будущие удары по десяткам подобных скоплений мобиков на линии фронта и в глубине российской территории, которые погибнут, не доехав до войны. Циничное безразличие уже убило их.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/785

Новости портала «Весь Харьков»