"Марнотворець": Ватикан намагається вирішити "китайські проблеми" ціною України

Святий престол інколи поводить себе так, ніби Ісус Христос був китайцем, а його посланцем на землі став лідер КНР Сі Цзіньпінь: вплив Пекіну на папську державу колосальний; особливо це помітно у її заграванні до кремля. Посланець Ватикану Маттео Дзуппі тільки-но повернувся з Китаю і підкинув доказів цій гіпотезі.

▶ ️Кардинал Дзуппі їздив у "мирне турне". Та не в Часів Яр і навіть не в Бахмут, а в Пекін. Та навіть цей факт уже перестає дивувати, коли дізнаєшся, що під час візиту ватиканського посланця покусав скажений Лавров, міністр закордонних справ Московії. Судіть самі:

● З Китаю кардинал повернувся повністю просякнутий ідеями кремля: «Для припинення війни [рф проти України] всі сторони повинні рухатися в одному напрямку, тобто знайти ключ до справедливого та безпечного миру».

● Лавров молодець, бо погодився вести діалог. Для певності Дзуппі обмотав свою русофілію в елітну ватиканську упаковку: «Це безперечно позитивний розвиток подій, і узгоджується з баченням Папи Франциска».

● Дзуппі бував і в Києві, і в Вашингтоні, і в Москві, та Пекін - це особливо історія. Адже Ватикан не приховує, що добивається прихильності Китаю. І Китай, подібно, готовий конвертувати свою лояльність на папське благословіння російської версії т.зв. «мирного плану».

▶ ️Тут сам час згадати, що Ватикан уже не вперше молиться «на російських святих». Папа Франциск неодноразово озвучував думки, що трактувалися як заохочення рф до подальшої експансії.

● От зовсім нещодавно Папа фактично вихваляв російський імперіалізм путінського розливу, згадавши самодержців Петра І та Катерину ІІ й «величну, освічену імперію».

● Навесні він з докором сказав, що українці «не так вже і мріють про мирні переговори, тому що український блок дуже сильний: Європа, США… Вони володіють великою силою». Це фактично рімейк лавровської фрази «Захід накачує Україну зброєю». І, - "російський народ – це великий народ... »

● А ще він молився за «невинно убієнну» Дугіну, збирався весною 2023-го побувати в рф, і саме з російського боку відвідати Донбас.

▶ ️Ватикан прагне добитися лояльності влади КНР в обмін на відновлення унітарної китайської католицької церкви, або рівних прав обох католицьких церков. Зараз у Китаї де-факто дві течії католиків.

● Офіційна - Католицька асоціація Китаю: створена після «культурної революції», і діє під контролем уряду. Вона не визнає папського авторитету, і її метою є синхронізація католицької віри з китайськими комуністичними інтересами.

● Лояльна до Ватикану католицька церква, яка стикається з репресіями: влада переслідує релігійних діячів та вірян, які виражають незалежні від компартії Китаю думки.

▶ ️Складається враження, що Ватикан готовий обміняти частину українських земель на лояльність Пекіну до китайської католицької церкви. Папа Франциск, схоже, вирішив погратися в кардинала Рішельє, який при дворах королів Людовика XIII і Людовика XIV більше займався формуванням французької монархії, аніж справами духовними.

Папа Франциск, бажаючи підігравати великій світовій диктатурі, значно більше шкодить демократії та безпеці.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/869

Новости портала «Весь Харьков»