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Мастило з машинної зали Каховської ГЕС втекло та рухається у напрямку Чорного моря

Мастило з машинної зали Каховської ГЕС втекло та рухається у напрямку Чорного моря

Через підрив греблі Каховської ГЕС з машинної зали гідроелектростанції втекло мастило. Воно рухається у напрямку Чорного моря, — міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, для ліквідації наслідків необхідне додаткове обладнання, реагенти та фахівці.

в Клименко також зазначив, що лише на Дніпропетровщині близько 167 тисяч людей залишилися без води.

Щоб відновити водопостачання, потрібно пробурити додаткові свердловини або дати воду з русла Дніпра. А втім, Клименко наголосив, що наразі проблем із підвозом води немає — як питної, так технічної. Хоч це й вимагає серйозної логістики.

Джерело: https://t.me/znua_live/98153

Новости портала «Весь Харьков»

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