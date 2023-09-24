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Меми, провокативні відео, брехливі новини про втрати: як російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні

Меми, провокативні відео, брехливі новини про втрати: як російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні

Центр стратегічних комунікацій зафіксував нові спроби росіян дискредитувати українську армію та владу.

Щоб навʼязати пересічним українцям думку про те, що мобілізація – це погано і держава посилає всіх на вірну загибель, фейкороби активно користуються соцмережами.

А для більш ефективної атаки на уми використовують Telegram-групу «Цифровая армия россии». Там пропагандисти публікують брехливі вкиди, які боти та запеклі Z-патріоти повинні рознести по коментарях до українських каналів.

Ось кілька тем, які наразі активно поширює ворог:

• відео українки, яка звертається до президента Зеленського з претензією стосовно того, ніби він хоче вбити всіх українців заради вступу до НАТО (звернення – награне і маніпулятивне, адже українці розуміють, що воюють за власну свободу, а не якісь альянси; та й немає жодного доказу, що відео записала дійсно українка);

• меми про корупцію в українській владі та небажання українців воювати (жарти повинні демонструвати буцімто настрої українців, але зроблені з абсурдними помилками – фейкороби навіть не спромоглися перекласти слово «цибуля» та лишили її «луком»);

• новини про втрати ЗСУ, які становлять «до 90%» (пропагандисти продукують фейкові новини про кількість втрат, аби налякати українців і демотивувати їх продовжувати боротьбу).

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Джерело: https://t.me/spravdi/33570

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