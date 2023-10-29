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Мережею шириться новина про нібито грошову допомогу в $250 всім українським дітям від Естонської ради

Мережею шириться новина про нібито грошову допомогу в $250 всім українським дітям від Естонської ради

Це – фейк

Брехня: Естонська рада виділяє допомогу українським дітям, яким не виповнилося 10 років, на зимовий одяг у $250. Або можна вибрати бокс з одягом. Цю інформацію поширюють в Instagram.

Правда: сторінка у соцмережі, з якої поширюють фейкову новину, має більше 20 тисяч підписників, а посилання, за яким пропонується перейти для отримання «допомоги», веде користувачів не на офіційний сайт організації, а на телеграм-канал з назвою «Місто Кия», на який потрібно підписатися, повідомляють розслідувачі проєкту «Брехунець».

- Окрім того, справжня назва цієї організації – Естонська рада у справах біженців. І повідомлення про грошову допомогу на суму $250 на зимовий одяг українським дітям, яким ще не виповнилося 10 років, ми там не знайшли. (https://register.pagulasabi.ee/uk?fbclid=IwAR0uXctyQmvgyDhGzgD4L76qauVxBW2i8Lo_8Hd_pZtyv4OfbcTC8X-wGt0)

Аби не потрапити на гачок шахраїв, потрібно завжди пам'ятати, що інформація про грошову допомогу від міжнародних організацій публікується тільки на офіційних сайтах сторінках цих організацій у соцмережах, або на сайтах державних органів влади.

Джерело: https://t.me/spravdi/34291

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