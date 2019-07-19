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«Ми маємо справу з війною нового типу, де 90 відсотків операцій — пропаганда», - майор Бред Фішер

«Ми маємо справу з війною нового типу, де 90 відсотків операцій — пропаганда», - майор Бред Фішер

Делегації США та Великої Британії вкотре прибули до Вінниці, аби поділитись досвідом з питань розробки Стратегії розвитку Повітряних Сил. Міжнародна конференція триватиме п’ять днів. У перші ж хвилини стало зрозуміло, що дискусії будуть жвавими та цікавими.

Українські авіатори разом із іноземними колегами обговорюють не лише розробку стратегічних документів, а й загалом стан та перспективи Повітряних Сил України, проблеми, що потребують нагального вирішення та позитивні зрушення, якими вже можна похвалитися.

— Зараз ми крок за кроком вивчаємо спроможності, аналізуємо. Сьогодні для України, як для воюючої країни, є очевидною стратегічна важливість мати дійсно сильну військову авіацію. До речі, ВКС РФ не все так гладко, як може здатись. Внаслідок санкцій, деякі плани їм довелось суттєво змінити. Та ми орієнтуємось не лише на теперішнє, а й на виклики, що стоятимуть через двадцять-тридцять років, - зазначив представник Командування ПС ЗС України.

План розвитку потужностей викликав неабияку зацікавленість іноземних колег.

— Стратегія без ресурсів – це просто фантазія. На те, що не зможе бути реалізованим, не варто навіть витрачати час. Щоправда, ресурси – це не лише гроші, а й кадри, а професіоналізм українських авіаторів у мене не викликає жодних сумнівів, - прокоментував координатор Групи керівництва та управління у сфері оборони Майкл Маккарті.

Також іноземні колеги порадили більше уваги приділяти невійськовим методам.

— Погоджуюсь із Сунь Цзи, який говорив, що найвищим мистецтвом війни є підкорення ворога без боротьби. Проаналізувавши російську стратегію, прослідковується тенденція стирання меж між миром та війною. Ми маємо справу із війною нового типу, де 90 відсотків операцій — пропаганда. Американська сторона і надалі вас підтримуватиме, проте у нас зовсім інші виклики, тому “чарівною паличкою” ми стати не зможемо, - зазначив представник США, льотчик літака F-16 майор Бред Фішер.

Источник: mil.gov.ua

Автор: Анастасія Олехнович, Армія Inform

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: армия, война

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