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«Ми змусили росіян покинути острів за два тижні» – розвідник Шекспір про визволення Зміїного

«Ми змусили росіян покинути острів за два тижні» – розвідник Шекспір про визволення Зміїного

Українські розвідники розповіли нові подробиці однієї з найвідоміших сторінок українського опору російському вторгненню.

Зусилля України щодо повернення острова розпочалися у квітні 2022 року із затопленням флагмана Чорноморського флоту росії, корабля «москва».

Незабаром українські розвідники ГУР МО України, у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони України, провели надскладну операцію зі звільнення Зміїного та встановили на острові український прапор…

30 червня москва оголосила, що виводить свої війська, назвавши це «жестом доброї волі».

«Як тільки ми почали систематично працювати з середини червня 2022 року, ми змусили росіян покинути острів за два тижні», - сказав у інтерв'ю The Wall Street Journal відповідальний за операцію офіцер ГУР МО України, відомий за позивним Шекспір.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4505

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