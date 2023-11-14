Мільярдери Кремнієвої долини виступили проти Трампа

Всього за два місяці до початку праймериз республіканців в Айові Тіль є одним із кількох впливових консерваторів Кремнієвої долини, які переоцінюють свою участь у політиці. Технічні ваговики, які допомогли підняти кандидатуру Трампа, сказали своїм близьким оточенню, що вони відчувають себе відчуженими від Республіканської партії та бажають обрати кандидата, який більше відповідає їхнім крайнім бізнес-програмам.

Правий венчурний капіталіст Девід Сакс був головним спонсором ДеСантіса, який навесні організував запуск президентської кампанії ДеСантіса на X, колишній Twitter. Але останніми місяцями, за словами двох людей, знайомих з його думкою, Сакс обурився на ДеСантіса, і влаштував збір коштів для суперників Вівека Рамасвамі та Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, які тоді балотувалися як демократи.

Інші, як-от Тіль, настільки розгублені тенором дискурсу Республіканської партії, що, схоже, вирішили взагалі не брати участь у кампанії 2024 року.

Амбівалентність серед технічних лідерів виходить за рамки відрази до колишнього президента, якого зневажали кілька високопоставлених прихильників технологічного світу після нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Незважаючи на те, що технічна еліта часто критикувала лівих і «пробудження», деякі тепер кажуть, що Республіканська партія надмірно наголошує на соціальних питаннях, що викликають розбіжності, таких як права трансгендерів і аборти , за рахунок головної політичної мети технічних титанів: радикальної дерегуляції.

Колись спокушені перспективою, що Трамп розпочне нову, ультракапіталістичну еру в республіканській політиці, представники правої технічної еліти тепер шукають союзників, щоб захистити галузь від агресивних нападів обох сторін і відстояти її цінність як найдинамічніший економічний двигун країни. Ці погляди були підірвані зусиллями уряду регулювати штучний інтелект, який представники Кремнієвої долини вважають трансформаційною технологією, яка постраждає від державного втручання.

Це розчарування відображає настрої республіканських донорів по всій країні . Вони розчаровані перспективою чергового президентства Трампа на американських гірках, посилаючись на нестабільну поведінку президента та його численні юридичні заплутаності. Але амбівалентність правих донорів із Кремнієвої долини, а також низка втрат Республіканської партії на виборах у вівторок посилюють невдоволення щодо номінації Трампа, але майже безсумнівно.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»