● Японія передала Україні нову партію екскаваторів.

● Bloomberg: за все месяцы войны хуситы атаковали больше российских кораблей или кораблей с российским грузом, чем любая другая страна мира.

● В прошлом месяце сайты французского кинофестиваля и Гран-Пале, исторического выставочного и музейного комплекса в Париже, закрылись после кибератаки. Исследователи отследили эпизоды до группы хактивистов, связанных с российской разведкой, и сообщили, что хакеры описали это как тренировку.

● Європейський центр підготовки льотчиків у Румунії випустив перших випускників, які освоїли винищувачі F-16. У центрі також пройдуть навчання українські льотчики.

● Сервис продажи билетов «Яндекса» выгнали из Казахстана.

● У Франції затримали російського кухаря, який працював на російські спецслужби та готував провокації під час олімпіади у Парижі.

● Литва виділить додаткові 20 млн євро на придбання дронів. Частину коштів витратять для підготовки інструкторів та операторів БПЛА, які перейматимуть український досвід.

● МИД Украины выступил против участия в Венецианском кинофестивале Чулпан Хаматовой.

● Европейская комиссия направила Венгрии письмо с требованием немедленно выплатить стране штраф в размере 200 миллионов евро, вынесенный Судом ЕС в июне за нарушение правил ЕС о предоставлении убежища. Еще 1 миллион евро будет добавлен к штрафу за каждый день, когда Венгрия не внесет изменения в свое законодательство, чтобы оно соответствовало законам ЕС о предоставлении убежища. Если Венгрия откажется платить в течение 60 дней, ЕС начнет собирать деньги с процентами из фондов помощи сообществу Венгрии.

● “Китай експортує до росії нітроцелюлозу, яка є легкозаймистою сполукою, верстати, мікроелектроніку, оптику, дрони та технології крилатих ракет, які роблять можливим порушення росією статуту ООН через її вторгнення в Україну” — Роберт Вуд, Заступник представника США при ООН.

● Власти Финляндии заявляют, что российское судно подозревается в нарушении территориальных границ морской зоны Финляндии в восточной части Финского залива.

● США та Японія замовили протиракети SM-3. Особливістю ракет цієї версії є можливість перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет на певній траєкторії їх польоту.

● Великобритания собирается разработать дальнобойные ракеты для уничтожения ядерного оружия россии.

● Австралія планує озброїти винищувачі Super Hornet гіперзвуковими ракетами.

● Греція замовила 20 винищувачів п’ятого покоління F-35A.

● В КНДР зафиксирован рекордный с 2016 экономический рост в основных отраслях промышленности. россия восстанавливает экономику Северной Кореи, пишет Bloomberg. Благодаря экспорту в россию ВВП КНДР вырос на 3,1% по сравнению с предыдущим годом, положив конец трёхлетней полосе сокращений и показав самый большой рост с 2016 года.

● В Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета разбился бомбардировщик Су-34

● рф. Руководитель НИИ Минобороны попытался сжечь себя на Красной площади.

● путин собрался одолжить $17 млрд «дружественным» странам, несмотря на дыру в бюджете.

● российскому бизнесу пообещали до конца года запустить «золотой» цифровой рубль для обхода санкций.

● кремль заявил о «катастрофе» с рождаемостью в россии.

● Предприятия, работающие в порту Кавказ, приняли решение о прекращении накопления горюче-смазочных материалов и химических продуктов на объектах транспортной инфраструктуры, сообщает управление ФСБ россии по Краснодарскому краю.

● Набиуллина заявила об исчерпании последних резервов российской экономики. Масштаб перегрева экономики рф в первом полугодии был самым существенным за последние 16 лет, также заявила Набиуллина.

● На Ямале взорвалось крупнейшее газовое месторождение «Роснефти»

● Ставка ЦБ рф теперь выше, чем в Афганистане и Африке. После сегодняшнего повышения до 18% ключевая ставка ЦБ теперь находится на уровне стран Африки и самых проблемных экономик мира. В Венесуэле ставка – выше 18%, Афганистане – 15%, Замбии – 13,5%, Конго 14%, Малави – 12%, Мозамбике – 13,25%. «Снижать ключевую ставку в этом году не планируется», — заявила глава ЦБ Набиуллина.

● Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов.

● Обсуждается идея запрета греко-католической церкви в россии. В настоящее время в россии запрещена деятельность Свидетелей Иеговы. Всего 26 церквей, религиозных групп и объединений объявлены в россии экстремистскими.

● ЦБ предрек россии стагнацию экономики, инфляцию выше прогнозов и потерю импортных товаров.

● Госрасходы на фундаментальную науку в россии урезали до минимума за 5 лет.

● Роскомнадзор и Кадыров заявили, что YouTube не уважает россию.

● Добыча газа в россии в первом полугодии выросла на 8,3% год к году, до 357,3 млрд кубометров. В июне показатель увеличился на 9,5%, до почти 49 млрд кубометров. Трубопроводные поставки выросли по украинскому маршруту — на 34%, до 1,2 млрд кубометров, и по Турецкому потоку — сразу на 60%, до 1,2 млрд кубометров. Кроме того, июньская жара создала дополнительный спрос на электроэнергию внутри страны, увеличив загрузку газовых ТЭС.

● В россии прогнозируют повышение ключевой ставки до 20% — RTVI.

● московское МВД призвало «осветлить» область, чтобы она не зачернялась мигрантами. В Приморье из бывших зэков и «героев СВО» создали специальный патрульный отряд с зарплатой в 70к, чтобы они кошмарили мигрантов.

● Пломбииир!!! Ипотека станет ещё дороже после повышения ключевой ставки ЦБ до 18%, предупреждают эксперты. Теперь минимальная ставка по рыночной ипотеке будет начинаться от 20% годовых, а в крупных банках — от 21-22% годовых, что сделает покупку квартиры практически невозможной для большинства россиян. На фоне этого спрос на покупку жилья может обвалиться на 50%, а спрос и цены на долгосрочную аренду наоборот вырастут. В ЦИАН прогнозировали, что к концу года долгосрочная аренда подорожает сразу в два раза.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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