«За використання російської дітям в Україні миють рот з милом». Це – неправда

Брехня: у вінницькому дитячому садку №67 «Сонечко» вихователька за використання російської мови вимила рот із милом дитині, у якої після цього почалася алергія. Усе це на відео зафіксувала мати дитини, а також написала заяву до директора закладу і до прокуратури. Таке пишуть пропагандисти кремля.

Правда: фейкороби вказали неправильну адресу дошкільного закладу і сплутали номери вінницьких дитсадків, тому підробна скарга написана не на ім’я керівника дитсадка №67, а на ім’я завідувача зовсім іншого закладу.

Окрім того, номер телефону матері, який вона залишила для зворотного зв’язку в шапці скарги до прокуратури, є некоректним – у ньому не вистачає цифр, розібралися (https://www.ukrinform.ua/rubric-factcheck/3888177-rosprop-cerez-fejki-pro-ditej-namagaetsa-manipuluvati-na-temu-rosijskoi-movi.html) фактчекери «Укрінформ».

Довідку, яку матір «отримала» від лікаря після огляду дитини, також підробили. Її нібито видали в одній з дитячих стоматологічних клінік Вінниці й на ній стоїть іменна печатка лікаря.

На запит «Укрінформу» медпрацівниця повідомила, що працює не у вінницькій дитячій стоматологічній клініці, а в приватній стоматології Dent House.

- Довідка, яку показують у відео, – не моя. До того ж, в мене не було пацієнта з прізвищем Ковальчук, яке в ній вказано, – додала вона.

Джерело: https://t.me/spravdi/40417

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