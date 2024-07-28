Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:33
Просмотров: 78

«За використання російської дітям в Україні миють рот з милом». Це – неправда

«За використання російської дітям в Україні миють рот з милом». Це – неправда

Брехня: у вінницькому дитячому садку №67 «Сонечко» вихователька за використання російської мови вимила рот із милом дитині, у якої після цього почалася алергія. Усе це на відео зафіксувала мати дитини, а також написала заяву до директора закладу і до прокуратури. Таке пишуть пропагандисти кремля.

Правда: фейкороби вказали неправильну адресу дошкільного закладу і сплутали номери вінницьких дитсадків, тому підробна скарга написана не на ім’я керівника дитсадка №67, а на ім’я завідувача зовсім іншого закладу.

Окрім того, номер телефону матері, який вона залишила для зворотного зв’язку в шапці скарги до прокуратури, є некоректним – у ньому не вистачає цифр, розібралися (https://www.ukrinform.ua/rubric-factcheck/3888177-rosprop-cerez-fejki-pro-ditej-namagaetsa-manipuluvati-na-temu-rosijskoi-movi.html) фактчекери «Укрінформ».

Довідку, яку матір «отримала» від лікаря після огляду дитини, також підробили. Її нібито видали в одній з дитячих стоматологічних клінік Вінниці й на ній стоїть іменна печатка лікаря.

На запит «Укрінформу» медпрацівниця повідомила, що працює не у вінницькій дитячій стоматологічній клініці, а в приватній стоматології Dent House.

- Довідка, яку показують у відео, – не моя. До того ж, в мене не було пацієнта з прізвищем Ковальчук, яке в ній вказано, – додала вона.

Джерело: https://t.me/spravdi/40417

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Актуальні події 22 - 26 липня 2024 року:
Сегодня 07:26    14
Населення України становить приблизно 34,9 мільйона людей, враховуючи окуповані території
Сегодня 07:16    41
Иллюстрация современной россии: худой старик-доброволец, идущий на войну, которого провожает орава откормленных чиновников.
Сегодня 07:05    64
F-16 не сделают погоды
Сегодня 06:54    65
Сила України перевищила всі очікування, але членом НАТО та ЄС їй не бути, - Орбан
Сегодня 06:43    72
СБУ повідомила про підозру гауляйтеру Пасічнику, який організував на Луганщині примусову «мобілізацію» на війну проти України
Сегодня 06:22    86
Для нас день початку Олімпіади мав стати особливим - ГУР
Сегодня 06:11    103
Новини
Сегодня 06:00    91
Оперативна інформація станом на 16.00 27.07.2024 щодо російського вторгнення
27.07.2024 16:56    140
Україна зламала путінський міф про міць і непереможність російського флоту
27.07.2024 10:47    174
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 